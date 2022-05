Bestuurster gaat uit de bocht en ramt omheiningsmuurtje en boom

De 37-jarige vrouw uit Lanaken was even na 3.30 uur met haar Volkswagen Golf op weg. In haar voertuig zat ook een 26-jarige man uit Koksijde. In een bocht langs de Galjoenweg in Oostduinkerke liep het echter mis. De bestuurster verloor de controle over haar stuur en raakte van de weg af. Ze knalde tegen een omheiningsmuurtje van een woning en ramde ook een boom. Die kwam door de klap op de rijbaan terecht. De bestuurster zelf klaagde over pijn aan haar rug en nek en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Haar passagier bleef ongedeerd.