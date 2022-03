Beschonken bestuurster (33) crasht met peperdure BMW tegen drie bomen

Koksijde Kunstenaar Paul Baeteman is overleden: “Een hart voor kunst en de paardenvis­se­rij”

De gekende Paul Baeteman (88) uit Wulpen bij Koksijde is overleden na ziekte. Dat meldt de Orde van de Paardevisser, de vereniging waar Baeteman jaren grootmeester van was. “Decennialang heeft hij de intronisatie van nieuwe leden in goede banen geleid”, weet voorzitter Marc Sirjacobs.

13 maart