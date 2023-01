“Beschilder eens een strandcabine”: inschrijven voor Cabin’Art kan tot 1 maart

De Panne Dagje Plopsaland is vier maanden na vorige stijging opnieuw duurder: “We rekenen gewoon inflatie door”

In september kreeg Plopsaland De Panne nog de titel van duurste pretpark van ons land. Het verhoogde toen zijn ticketprijs naar 45,5 euro. Vandaag is dat tarief opnieuw opgetrokken naar 48,5 euro. “Alles is duurder geworden dus kunnen we niet anders dan volgen, hoewel we het liever anders zien, natuurlijk”, reageert commercieel directeur Sebastien Momerency. Ook om te zwemmen in Plopsaqua en te parkeren moet je meer betalen.

