Bedrijfsleider Timothy (35) sterft na fatale crash met Maserati: “Hij werkte 7 op 7, zijn auto was zijn enige hobby. Maar hij was écht geen snelheidsduivel”

Op zoek naar een ruime assisten­tieflat? Dan is residentie Clarenhof in het hartje van Nieuwpoort zeker iets voor u

Een plaats waar u zelfstandig kunt wonen in een aantrekkelijk appartement en hulp kunt inroepen bij woonassistenten wanneer u dat zelf wenst. Dat is wat Senior Homes te bieden heeft. “Ze komen zelfs vanuit Luik om in residentie Clarenhof in Nieuwpoort te wonen”, aldus oprichter Wilfried Martens. Ontdek hier waarom.