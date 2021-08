De Panne/Diksmuide/Ieper/Geraardsbergen “Mag ik de luier van mijn baby verversen op het toilet?” Dievenben­de voor rechter na bestelen van bejaarden met list

19 augustus Een vierkoppige Roma-dievenbende uit De Panne kreeg donderdagmorgen een stevige uitbrander van de strafrechter in Veurne. “Jullie vinden zogezegd geen werk door vooroordelen over jullie afkomst. Als jullie echter blijven stelen, worden die vooroordelen enkel bevestigd.” De drie vrouwen en man - de jongste 19 jaar en de oudste 25 - riskeren celstraffen tot twee jaar voor een reeks diefstallen met eerst een zwangerschap en later een baby als list. “Het kan toch niet de bedoeling zijn om kinderen te maken om hen in te zetten bij diefstal?”