Basisschool De Ark centraliseert twee vestigingen in nieuwbouw: “Na de schooluren zullen ook verenigingen lokalen kunnen huren”

Op 1 september zullen de 200 leerlingen van de vrije basisschool De Ark hun startliedje zingen in de wijkafdeling in de Albert Bliecklaan 20. De hoofdschool in de Helvetiastraat ligt namelijk tegen de vlakte, want daar komt een geheel nieuw schoolgebouw. Directeur Jan Andries licht de plannen toe. “Kinderdagverblijf ‘De Kleine Ark’ voor veertien kinderen brengen we onder op het gelijkvloers aan de kant van de Hostenstraat. Ook de eet- en polyvalente zaal vindt daar onderdak, net zoals de administratie. De tien peuter- en kleuterlokalen zijn ingericht rond een binnenspeelplaats. Peuterslapen is er perfect mogelijk. Op de eerste verdieping komen we terecht in de sportzaal, het crealokaal, de muziekruimte en het kunstatelier. Leerlingen van het eerste tot en met vierde leerjaar volgen er elk in een eigen lokaal les. Door de verschuifbare wanden kunnen we perfect graadswerk mogelijk maken. Nog een verdiep hoger zitten de oudste leerlingen en vinden we ook een multimediaruimte, stille werkhoekjes en de leraarskamer.”

Vzw Patrimonium Onderwijs Decanale Werken Diksmuide-Veurne is bouwheer van het project. Directeur Andries is stellig over de noodzaak van de ingrijpende werken: “Het oude gebouw dateerde van de jaren vijftig, was niet geïsoleerd en de ramen in sommige lokalen bestonden nog uit enkel glas. Het kloostergebouw nam een kwart van de site in terwijl we dat niet konden gebruiken om les in te geven. We hadden zelfs geen apart gymlokaal. Bewegingslessen gaven onze leerkrachten in de eetzaal. Daarom hebben we alles afgebroken en zijn de bouwwerken intussen gestart. In september volgt de eerstesteenlegging. Het streefdoel is om de nieuwe school op 1 september volgend jaar te openen. Na de schooluren zouden verenigingen de lokalen kunnen gebruiken. De wijkafdeling in de Bliecklaan zal na de verhuis plaats ruimen voor een immoproject. In de nieuwbouw is ruimte voor 230 leerlingen. We willen onze kleinschaligheid behouden, maar wel eigentijds onderwijs kunnen geven.”