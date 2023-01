Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Koksijde nog geld kan afhalen

koksijde Koksijde by Light neemt vliegende start tijdens kerstweek­end: “Heel mooie lichtin­stal­la­ties”

Tijdens het kerstweekend is ‘Koksijde By light’ gestart, een nieuw evenement in de kustgemeente. Het gemeentehuis is verlicht, er zijn lichtgevende windgolven op het strand, lichtmanden op het Bad Schallerbachplein, een fonkelende beer op de rotonde De Poort, mammoeten voor de OLV Ter Duinenkerk en ledstrips op de vensters van het abdijmuseum Ten Duinen. Het evenement bracht meteen heel wat volk op de been, zelfs op een regenachtige kerstdag.

25 december