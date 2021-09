Arthur (13) is nu al wereldkampioen windsurfen: “Vóór mijn 15de verjaardag wil ik een dubbele voorwaartse salto kunnen maken”

Westende Obus gevonden bij graafwer­ken op Zeedijk in Westende: DOVO brengt springtuig vanavond tot ontplof­fing

16 september Bij werken op de Zeedijk in Westende zijn arbeiders donderdagnamiddag op een obus gestoten. De politie stelde een perimeter in. Ontmijningsdienst DOVO bracht het springtuig later op de avond tot ontploffing.