Aron is al helemaal in kerststemming: “Vanavond gaat mijn winterbar open met kerstbomen als decor”

Aron opent vanavond zijn Contrast Winterbar. De naam verwijst naar de gelijknamige discotheek die de Koksijdenaar vroeger runde in Gent. “Mijn zomerformule was in trek en daarom brei ik er nu een vervolg aan. We hebben de zaal helemaal ingericht zoals een chalet met skilatten, een open haard en kerstbomen. Een dj zorgt voor de opzwepende beats. Op de drankkaart hebben we een rijke variatie aan ‘opwarmertjes’. Op het grote scherm zullen we de voetbalmatchen van de Rode Duivels tijdens het WK uitzenden.” De winterbar is tot februari elke vrij- , zater- en zondag open vanaf 17 uur. “En daarna kijk ik al uit naar de heropening van mijn zomerbar”, knipoogt Aron terwijl hij de laatste kerstboom rechtzet.