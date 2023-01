Appartementsprijzen in Koksijde schieten de lucht in

Koksijde Fotoclub CoxyPics, met ruim 100 leden, verbreekt alle banden met Koksijde: “We willen geen speelbal meer zijn”

Fotoclub CoxyPics heet voortaan WestImage, en daar hebben ze volgens voorzitter Walter Carels een gegronde reden voor. “Opeens verloren we ons vaste lokaal in het Duinenhuis en kregen we van de gemeente Koksijde geen vast alternatief. Daarom verbreken we alle banden met die gemeente en kiezen we voor een totaal andere aanpak”, zegt hij ontgoocheld. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) stelt dat hij voor alle 350 Koksijdse verenigingen probeert te zorgen, “in de mate van het mogelijke”.

