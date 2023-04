Appartement onbewoonbaar na brand in woonkamer

Will Tura neemt afscheid van podium, zo reageert geboorte­stad Veurne: “We zullen nooit meer zo’n artiest hebben”

Will Tura zette zijn eerste muzikale stappen in Veurne, de stad waar hij als kind opgroeide. “Hij draagt Veurne nog altijd in zijn hart en die liefde is wederzijds. Will Tura is één van ons, vinden wij als Veurnaar”, reageert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). Superfan Monique Duyck (80) volgde haar idool in het hele land, organiseerde concerten met hem in Veurne en legde bussen in naar optredens. “Ik heb al veel Vlaamse zangers gezien, maar geen één kan tippen aan Will.”