“Als de koper warm is, moet je die niet laten afkoelen”: Streekgenoten te zien in nieuw Play4-format Topmakelaars

In Topmakelaars krijg je een antwoord op vragen zoals ‘Wat doet een makelaar? Hoe kopen ze huizen aan? Wat drijft hen om elke dag opnieuw vol passie de veranderende huizenmarkt in te duiken? Twee makelaars van Era Servimo in Nieuwpoort, Koksijde, Knokke, De Panne, Oostduinkerke en Sint-Idesbald doen mee. Dorine Vanderhaeghe (62) uit Koksijde is al 35 jaar actief in de immowereld. Ze is rechtuit en gepassioneerd en kan natuurlijk buigen op flink wat ervaring. “Als ik ergens mijn tanden inzet, laat ik niet los. Als kopers of verkopers warm zijn dan moet je ze niet laten afkoelen”, vindt Dorine. Onder haar vleugels zet Matthew Daykin (22) zijn eerste stappen in het vak. Hij woont in Alveringem. “Waarom ik meedoe aan dit tv-programma? Dit is een unieke kans en weer iets om van mijn bucketlijst te schrappen. Het zal in elk geval goed zijn voor onze naamsbekendheid en misschien verlopen de verkoopsgesprekken nog vlotter (knipoogt). De opnames zijn intussen achter de rug en waren bij momenten best vermoeiend. Ik had dat helemaal niet verwacht. Je moet constant attent zijn en de draaidagen nemen veel tijd in beslag. Ik blijf in elk geval zot van mijn immojob. De variatie en het sociale contact spreken me enorm aan. Met Dorine heb ik trouwens het perfecte voorbeeld van hoe het moet.”