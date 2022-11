Alexandra en Toma van Koksijdse hotelschool scoren en mogen naar Portugal: “Hazenpaté met porto, dat smaakt”

Toma zit in zijn zevende jaar gastronomie en Alexandra in het zevende jaar drankenkennis. Aan de tweede editie van de wedstrijd namen vier duo’s, met telkens een student sommelier en gastronomie, van CERIA, PIVA, Ter Groene Poorte en Ter Duinen deel. Uiteindelijk ging het duo van Ter Duinen met de titel van Best Graham’s Port & Pairing naar huis. Ze mogen ook naar Portugal, de thuisbasis van Graham’s Port. Daar mogen ze hun gecombineerde gerechten voorstellen. Toma gebruikte in zijn hartige en zoete hapjes walnoten, vijgen en sinaaszeste. Alexandra vond die aroma’s ook terug in de geserveerde porto. De jury proefde van hun hazenpaté, paté en croute, grootmoederspaté met brioche, rozijnenbrood, walnoten caramel tartelettes en vijgenconfituur. Met hun combinaties hebben de twee studenten volgens de jury bewezen dat porto niet enkel bij een nagerecht of hapje kan gedronken worden.