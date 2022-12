Aftellen naar 2023 tijdens een spetterend event in cc CasinoKoksijde

Koksijde Gemeentebe­stuur stelt eigenaar in gebreke na derde brandstich­ting in oud vakantie­cen­trum: “Omheining moet onderhou­den worden”

Een kraker heeft dinsdagnamiddag brand gesticht in het leegstaande schoolgebouw van Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald, bij Koksijde. Het is al de derde brandstichting in een jaar tijd in het voormalige vakantiecentrum. “We gaan de eigenaar opnieuw in gebreke stellen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Dawyndt (LB).

21 december