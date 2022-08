Achtergelaten rugzak met wapens zorgt even voor ongerustheid in Sunparks

De nachtwaker van Sunparks belde omstreeks 2 uur de politie Westkust op. Hij had een achtergelaten rugzak gevonden in het vakantiepark en zag er een vuurwapen en mes inzitten. Een patrouille snelde meteen ter plaatse. Bij hun aankomst had de eigenaar van de rugzak zichzelf al kenbaar gemaakt bij de nachtwaker. Hij vertelde dat hij zijn rugzak vergeten was. De man werd geïdentificeerd als een 18-jarige man. Zijn vuurwapen bleek een alarmpistool te zijn. “Het ging om een exacte replica van een GAP Kal 8mm”, stelt de politie Westkust. “Gezien de eigenaar geen wettige reden had om het alarmpistool bij zich te hebben, werd het wapen in beslag genomen. Ook het mes - een springmes - werd in beslag genomen.” De politie stelde de nodige pv’s op.