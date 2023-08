50ste Vierdaagse zit op recordkoers: “Het mooie weer zorgt voor veel daginschrijvingen”

LEVENSVER­HAAL. Jean-Ma­rie Pylyser (91), journalist, uitgever en auteur overleden: “Papa wist als eerste dat de Herald was gezonken voor Zeebrugge”

Hij bouwde een indrukwekkende loopbaan uit als journalist in de kustregio en raakte ook tot ver buiten zijn thuisbasis Leffinge bekend met zijn spraakmakende boek over Irma Laplasse. Jean-Marie Pylyser (91) kreeg het allemaal voor elkaar. Afgelopen vrijdag is de bekende lokale figuur overleden in Westende. “Ooit moest hij door zijn speurwerk zelfs voor het Krijgshof verschijnen”, vertelt dochter Catherine. Een portret van de man.