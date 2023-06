18 maanden voorwaardelijke celstraf voor man die slachtoffer met breekmes in gezicht sneed

NET OPEN. Na de carwash opent familie Vansteen­land haar nieuwe garage: “Voldoende ruimte voor auto’s én trucks”

Fordverdeler en familiebedrijf Vansteenland uit Oostduinkerke opent dit weekend zijn gloednieuwe toonzaal met atelier tijdens een opendeur in Veurne. Vorig najaar startte het daar ook al een carwash met unieke wasstraat. Er werd in totaal 8,5 miljoen euro in de nieuwe site gepompt. Papa Marc (68) neemt nog geen gas terug maar is wel fier op de inzet van zijn kinderen Davy (42) en Karlien (39). Betekent de nieuwe zaak het einde van de vestiging in Oostduinkerke?