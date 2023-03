175.000 euro subsidies voor renovatie Home Edouard Pecher

Het pand heeft een rijke geschiedenis die terug gaat naar het begin van de Tweede Wereldoorlog. De liberale mutualiteiten uit Brussel bouwden het home voor vakantiekolonies als eerbetoon aan de liberale volksvertegenwoordiger en minister van Koloniën Edouard Pecher die in december 1926 overleed. Na de oorlogsjaren werd het gebouw verschillende keren uitgebreid. De laatste keer was in 1969. Eind jaren negentig kwam het home Pecher in handen van de gemeente Koksijde die er zijn Westhoekacademie in onder bracht. Toen veranderde de naam naar cultureel centrum Taf Wallet. Dat was dan weer de naam van een kunstenaar die er destijds op een honderdtal meter vandaan zijn atelier had. Het gelijknamige museum is intussen gesloten. Het gebouw is beschermd als monument. De Westhoekacademie vindt er onderdak.