120 politiehonden tonen hun kunnen op K9-day op strand van Koksijde

Het idee voor de K9-Day ontstond op 2 februari 2020 tijdens de afscheidsplechtigheid van twee politiehonden van de politiezone Damme/Knokke-Heist. Na dat ongeval was de verslagenheid bij alle hondengeleiders over het hele land groot. Een demonstratiedag om te tonen wat begeleiders en hun honden in hun mars hebben was geboren. De initiatiefnemers willen een fundering leggen voor de opmaak van een statuut voor operationele honden. Vrijdag was het de tweede editie van de K9-day. “Maar we wachten nog steeds op dat statuut”, zegt Jari Amerijckx. Nochtans is zo’n statuut belangrijk. Want nu kunnen de hondengeleiders bijvoorbeeld niet terugvallen op wettige zelfverdediging als iemand de hond aanvalt. “Op dit moment wordt de hond eigenlijk nog steeds als object beschouwd en niet als personeelslid. Zo’n statuut zou veel veranderen want geweld tegen onze honden mag in feite door de politie niet beantwoord worden.”