Zware regen en bewolking in Koekelare vanmiddag

Laatste riolerings­bui­zen in centrum van Torhout gaan de grond in, einde van de werken is in zicht

In de stadskern van Torhout gaat deze week de laatste rioleringsbuis de grond in. Een belangrijk en heuglijk moment in de stadskernvernieuwing en ook meteen het moment om te beginnen aftellen naar de laatste 100 dagen van dit grote project.