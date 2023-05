Zware brand in feestzaal Den Doedel in Koekelare: “Schade is wellicht aanzienlijk”

Stak vrouw (60) haar eigen huis in brand in Diksmuide? “Ze is voorlopig gearres­teerd in afwachting van het onderzoek”

In de Hofstraat in Diksmuide heeft een brand maandagochtend aanzienlijke schade veroorzaakt in een woning. De bewoonster van het huis, die zelf ook gewond raakte, werd opgepakt.