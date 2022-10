Zo zet Koekelare zijn energiefactuur op dieet: “Kerstverlichting zal minder lang branden”

Koekelare Heftruck­chauf­feur opent na foodtruck vast restaurant: “Een droom die eerder toevallig uitkwam”

Dimitri Thon (47) opent vrijdag 30 september zijn pasta- en burgerzaak Roadhouse Foodbarn op het Concertplein in Koekelare. “De vroegere broodjeszaak die er gevestigd was, hield een uitverkoop. We geraakten aan de praat en zo is mijn nieuwste concept er gekomen”, laat Dimitri weten die ook met een foodtruck rondtoert en barbecuet op verplaatsing. Maar eigenlijk is hij heftruckchauffeur van beroep.

22 september