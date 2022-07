Zes maanden cel met uitstel voor vrouw die na verhoor fiets van politieman stal

Torhout/Jabbeke Vrachtwa­gen met varkenkada­vers kantelt in gracht

In de Noordlaan in Torhout is woensdagmiddag een vrachtwagen met varkenkadavers gekanteld in de gracht. De bestuurder bleef gelukkig ongedeerd. Een deel van z’n lading dode varkens kwam wel op de rijbaan terecht.

6 juli