Ze raakte haar been kwijt door ontplofte mijn uit Eerste Wereldoorlog, en stond nu voor 23ste keer in rechtbank

Koekelare/KortemarkDoor een ontplofte mijn - een restant van de Eerste Wereldoorlog - verloor ze haar been en lag ze drie jaar in het ziekenhuis toen ze amper acht jaar oud was. Maar nu is M.R. (39) vaste klant in de rechtbank in Brugge. De veroordelingen zijn voornamelijk voor diefstallen. “Maar als die mijn toen niet was ontploft, had haar leven er helemaal anders uitgezien”, aldus haar advocaat.

M.R. (39) uit Koekelare verscheen dinsdagmorgen samen met een kompaan voor de rechtbank in Brugge. Ze wordt verdacht van verschillende diefstallen. Zo deed ze onder andere aan “dumpster diving” bij de Lidl in Koekelare. Ze haalde er eind mei 2020 onder andere waterflessen, zakken kattenzand, tomatenplantjes en bloempotten uit een afgesloten container. Opvallend: ze laadde alle gestolen goederen daarna in een fietskar. Een poging om hetzelfde te doen bij de Delhaize verderop liep verkeerd. De politie kon haar oppakken.

“Die goederen waren klaar om te vernietigen”, zei haar advocaat Mieke Byttebier. “Toen de politie ze recupereerde mochten ze die van het winkelpersoneel gewoon terug in de container gooien. Natuurlijk moet niet iedereen dat beginnen doen. Maar ze deed dat uit financiële noodzaak. Daarom vragen we hier principieel de vrijspraak.”

Quote Ze heeft echt veel in haar mars. Maar die ontplof­fing heeft haar heel hard getekend. Mieke Byttebier, Advocaat van M.R.

M.R. heeft al 23 veroordelingen op haar strafregister staan. Volgens haar advocaat had haar leven er nochtans anders kunnen uitzien. Toen ze acht was, werd ze het slachtoffer van een ontplofte mijn uit WOI. Ze was takjes aan het sprokkelen voor een kampvuur in de Ardennen toen die plots afging. M.R. verloor onder andere een been.

“Ze heeft veel in haar mars. Maar dat heeft haar enorm getekend”, zei meester Byttebier. “Natuurlijk heeft ze veel dommigheden uitgestoken. Maar als dat niet was voorgevallen, had haar leven er helemaal anders uit gezien.”

Werfdiefstal

M.R. stond in de rechtbank ook terecht voor de diefstal van werfgereedschap op een bouwwerf in Koekelare in augustus 2020. Ook toen werd haar fietskar gebruikt. Maar die diefstal ontkende ze zelf. Volgens haar was ze de dader pas nadien tegengekomen en had zij met de feiten op zich niets te maken. Tot slot werd ze ook van een inbraak in een woning in Moeskroen verdacht.

Het openbaar ministerie vond het welletjes geweest. “Na een tijdje weten we niet meer wat we met hen aan moeten”, klonk het. “Dan lijkt een gevangenisstraf de enige manier. Ik vorder een celstraf van vijftien maanden en een geldboete.” Vonnis op 19 april.