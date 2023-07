Woningprijzen in Koekelare stijgen fors

Politiezo­nes sluiten akkoord over gebruik Tactisch Respons team van pz Vlas

De politiezone Vlas beschikt sinds begin vorig jaar over een eigen Tactisch Respons team (TARES). De zone is hiermee de enige in het zuiden van West-Vlaanderen die beschikt over een bijzonder bijstandsteam voor moeilijke en gevaarlijke opdrachten. Omdat andere zones ook al vaak beroep hebben moeten doen op het TARES-team van de politiezone Vlas, sluiten de zones Riho, Polder en Midow een protocolakkoord rond het gebruik ervan. “De afgelopen zes maanden deed ons team 12 interventies in andere zones”, zegt korpschef Filip Devriendt van de politiezone Vlas.