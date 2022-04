Wie is het beste zangtalent van Koekelare?

Het is al van 2006 geleden dat de zangstonde met talent van eigen bodem nog in Koekelare plaatsvond. De cultuurraad en de gemeente hebben dit jaar zin in een vervolg en kijken al uit naar 9 juli. Maar eerst moeten zich natuurlijk kandidaten aandienen die willen optreden. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Je moet live kunnen performen maar praktisch is het niet haalbaar om dat met een band te doen. Een gitaar of keyboard op de achtergrond mogen wel. Deelnemen kan vanaf 16 jaar. Alleen, in duet of trio zijn perfect mogelijk. Je hoeft niets te betalen om je kans te wagen maar wie op het podium van ‘Koekelare zingt’ staat, moet wel 20 toegangskaarten verkopen die vijf euro per stuk kosten.