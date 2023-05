WEER. Zwaarbewolkte ochtend en zware regen in Koekelare

Politieman voor rechter nadat hij thuis opzoekin­gen deed in computer­sys­teem: “Hij was betrokken geraakt in een vechtpar­tij”

Een 32-jarige politieman van de Brugse politie is dinsdagmorgen voor de correctionele rechtbank verschenen voor misbruik van vertrouwen. De man uit Ichtegem deed volgens het parket thuis opzoekingen in het computersysteem, nadat hij betrokken was geraakt in een vechtpartij.