WEER. Vanochtend kans op redelijk helder weer in Koekelare

Vanaf maandag 3 juli kan je tijdelijk in twee richtingen door de Kaaskerke­straat

Goed nieuws voor wie vaak van Diksmuide richting Veurne en de Westkust moet, vanaf maandag 3 juli zal je tijdelijk in beide richtingen kunnen rijden in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. Daar is de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg volop bezig.