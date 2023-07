WEER. Vanochtend helder weer in Koekelare

‘Bij‘-zondere educatieve bijenwande­ling gelanceerd in Gistel

In samenwerking met de imkervereniging De Kustbie biedt de stad Gistel deze zomer een educatieve bijenwandeling aan. “We willen het bewustzijn versterken over het belang van bijen en hun rol in ons ecosysteem. Gistel werkt al langer actief rond een bijenbeleid. De bijenhal is hier een voorbeeld van”, aldus schepen van Milieu Wim Aernoudt (N-VA).