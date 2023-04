WEER. Helder weer in Koekelare vanochtend

Chiro Eernegem over­schrijdt de kaap van 300 leden: “We kijken ernaar uit om volgend werkjaar naar onze nieuwe locatie te verhuizen”

Het zijn hoogdagen voor de Chiro Eernegem. Voor het eerst in zijn bestaan telt de jeugdbeweging immers 300 leden. Verder kregen ze vorige maand ook drie buitententen cadeau en voor volgend werkjaar staat de verhuis naar een grotere locatie gepland. “De IchtegemInspireert-award die we in ontvangst mochten nemen, is een bevestiging dat we goed bezig zijn”, zegt Marthe Feys (21) van de chiro.