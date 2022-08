WEEKENDTIPS. Feesten, muziek en heel veel bloemen tijdens laatste weekend van de zomervakantie: onze vijf weekendtips in Brugge en aan de kust

Aartrijke Einde van een tijdperk in Aartrijke, waar speelgoed­win­kel ‘Coemancen­ter’ eind dit jaar de deuren sluit: “We zijn niet over één nacht ijs gegaan, want hier kleeft de nostalgie aan de muren”

Speelgoedwinkelketen Fun zal haar filiaal aan de Engelstraat in Aartrijke allicht nog voor het einde van het jaar definitief sluiten. Daarmee zal, na net geen honderd jaar, een einde komen aan een brok nostalgie. Want de speelgoedwinkel kent hiér haar oorsprong, toen nog als Coemancenter. Of hoe een lokale drukkerij met speelgoedartikelen uitgroeide tot de grootste in haar soort in West-Vlaanderen.

18 augustus