Voorbijgangers vinden dode reuzenschildpad in gracht

Het ging om een Afrikaanse sporenschildpad. Het dier was helaas al overleden. “Een wandelaar had het dier zien liggen in de gracht en het dier op het droge gelegd in de hoop het dier te kunnen redden. Tevergeefs... . Hoogstwaarschijnlijk werd dit dier gedumpt, al dan niet dood of levend”, vertelt Mario Goes van SOS Reptiel. “Het is alleszins onwaarschijnlijk dat zo’n dier als een reuzenschildpad ontsnapt is. Het dier heeft een rugschild van ongeveer 80 cm en weeg tussen 30 en 40 kilogram. Het is een landschildpad, dat is een slechte combinatie met grachten. We weten natuurlijk niet of het dier nog leefde toen het gedumpt werd.”