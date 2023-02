Voorbijgangers vinden dode reuzenschildpad in gracht in Koekelare

In een gracht in het West-Vlaamse Koekelare is zaterdag een Afrikaanse sporenschildpad gevonden. De politie van Koekelare werd zaterdag verwittigd nadat voorbijgangers een reuzenschildpad aan de kant van de weg hadden zien liggen. SOS Reptiel werd ter plaatse geroepen, maar de medewerkers konden helaas niets meer doen voor het dier. Het is niet duidelijk wat er gebeurd is, maar het lijkt er sterk op dat de schildpad gedumpt werd.

Zaterdagmorgen troffen voorbijgangers een Afrikaanse sporenschildpad aan langs de kant van de weg in Koekelare. Het dier was helaas al overleden. “Een wandelaar had de schildpad zien liggen in de gracht en het dier op het droge gelegd in de hoop het te kunnen redden. Tevergeefs... Hoogstwaarschijnlijk werd dit dier gedumpt, al dan niet dood of levend”, vertelt Mario Goes van SOS Reptiel.

“Energierekening te hoog?”

“Was de energierekening te hoog? Werd het dier te groot? Of was de eigenaar het gewoon beu? We zullen het allicht nooit weten”, aldus SOS Reptiel. Het is alleszins onwaarschijnlijk dat zo’n dier als een reuzenschildpad ontsnapt is. “Een ontsnapping is mogelijk maar het lijkt ons sterk dat dergelijk dier zo ver geraakt met de huidige temperaturen. Het dier lag immers behoorlijk ver verwijderd van de bebouwde kom.”

“Het dier heeft een rugschild van ongeveer 80 cm en weegt tussen de 30 en 40 kilogram. Het is een landschildpad, dat is een slechte combinatie met grachten”, legt de organisatie nog uit. “We weten natuurlijk niet of het dier nog leefde toen het gedumpt werd.”

Verboden

De Afrikaanse sporenschildpad staat niet op de positieve lijst van reptielen die mogen gehouden worden en zijn dus verboden. “We hebben er al enkele in onze opvang zitten. Die dieren, die overigens gemakkelijk honderd jaar worden, waren vaak een miskoop. Het schoentje wringt meestal bij de grootte van het dier. Dit vraagt een groot verblijf en met de stijgende energieprijzen is het moeilijker om ze te houden. We zien sowieso een stijging in het aantal aanvragen voor opvang van reptielen.”

“We roepen mensen echter op om zeker contact op te nemen met ons als ze problemen hebben om een dier op te vangen. We kunnen bij een aanvraag niet meteen voor opvang zorgen want we zitten behoorlijk vol, maar met het nodige advies kunnen we u misschien toch nog de middelen en kennis geven om uw verantwoordelijkheid op te nemen.”

