Vijf verwaarloosde katjes komen op adem in Koekelare: “Het zijn precies levende skeletten”

Gistel MIJN STAD. Juwelenont­werp­ster Ann Zwaenepoel uit Gistel: “De sluiting van het zwembad vond ik wel jammer”

Ann Zwaenepoel ontwerpt haar eigen juwelen en verkoopt vooral online, maar tijdens de eindejaarsperiode zijn haar creaties ook te vinden in de pop-upwinkel Kado & Zo die ze samen met een paar andere lokale handelaars is opgestart. Oorspronkelijk uit Eernegem, ging Ann tijdens haar secundair naar het Sint-Godelievecollege en Gistel en verhuisde er in 2011 definitief. Sindsdien is ze er niet meer weg te krijgen. “Er zijn veel meer mooie, rustige plekken in Gistel dan je zou denken.”

18 december