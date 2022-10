“Van een kunstenfluisteraar tot een drempelloze bushalte”: Koekelare benoemd tot ‘Meer mobiele gemeente’ van Vlaanderen

KoekelareKoekelare kreeg van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) de titel van ‘Meer mobiele gemeente’. Aan die onderscheiding hangt een prijs van 50.000 euro. “Het is niet omdat je een beperking hebt, dat je geen gewoon leven kan leiden. Als we daar als bestuur mee kunnen helpen, doen we dat graag”, reageert schepen Jessy Salenbien (Vooruit) die bevoegd is voor Gelijke kansen en Toegankelijkheid.

Koekelare won bij de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. De grotere steden die in de prijzen vielen waren Gent en Wevelgem. Als één van de 46 gemeenten heeft Koekelare het charter ‘Masterplan toegankelijkheid’ ondertekend waardoor het zich engageert om bushaltes vlot toegankelijk te maken. De gemeente doet dat in eigen beheer en op eigen kosten. “Dit najaar pakken we de halte Kapel nog aan”, zegt schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (Vooruit) die het mobiliteitsluik naar zich toe heeft getrokken. “Binnen het jaar investeren we ook in de bushalte langs de Oostmeetstraat, Catstraat, Lekestraat en op de Markt. We plaatsen telkens aanrijdbare boordstenen en tactiele geleiding voor mensen met een visuele beperking. Dat zijn een soort oneffenheden op de grond waardoor blinden voelen dat ze aan een halte staan. Per halte krijgen we 5.000 euro subsidie.”

Volledig scherm Op de Markt komt een Hoppinpunt waar verschillende vervoersmiddelen veilig kunnen samenkomen © Benny Proot

Tegen de zomer van volgend jaar komt op de Markt ook een Hoppinpunt. Dat is een zone waar de verschillende vervoersmiddelen kunnen samenkomen. “Zo plaatsen we een fietsenstalling, installeren we een digitale Hoppinzuil met informatie over de vervoersmogelijkheden en op termijn denken we ook aan deelwagens maar hoe we dat concreet zullen organiseren is nog niet duidelijk”, pikt Jessy Salenbien in. “Op de gemeenteraad van deze maand stellen we wel voor om éénrichtingsverkeer in te voeren aan de kant van het woonzorgcentrum zodat het vervoer veilig georganiseerd kan worden.” Voor het Hoppinpunt maakt de gemeente kans op 50.000 euro subsidie.

Met de kunstenfluisteraar op stap

Naast de infrastructuurwerken ziet Koekelare de toegankelijkheid ruimer. “Bij elk project toetsen we af of het voor iedereen een pluspunt is”, vertelt Salenbien. “Neem nu onze nieuwe route ‘Kunstig Koekelare’ van ongeveer drie kilometer die de kunstwerken op ons openbaar domein verbindt. Met de organisatie Inter hebben we dat afgetoetst, alle oneffenheden zijn weggenomen en we hebben zelfs een aantal gidsen opgeleid tot kunstenfluisteraar. Die geven een rondleiding vol belevingsvolle beschrijvingen zodat de wandeling zelfs voor blinden of slechtzienden een leuke uitstap is. Een ander voorbeeld is de picknickzone die we plannen bij het Fransmansmuseum. Daar verzoenen we natuur, toerisme, erfgoed en toegankelijkheid. Het meubilair is zo aangepast dat je er vlot met een rolstoel kan rijden.”

Volledig scherm Schepen van Toegankelijkheid Jessy Salenbien met het bord dat een mooie plaats in de gemeente zal krijgen. © DMOW

Tot slot beloont Koekelare jaarlijks twee tot vier handelszaken met een toegankelijkheidslabel. “We gaan met een werkgroep langs om te checken of rolstoelpatiënten vlot overal geraken. Is dat zo dan krijgt de handelaar het label. Is er werk aan de winkel dan bundelen we alle adviezen in een document waarmee de ondernemer aan de slag kan. We zien dat trouwens ruimer dan handelszaken alleen. Ook dokters of scholen bijvoorbeeld komen in aanmerking.”

Wat de gemeente met de gewonnen 50.000 euro zal doen, is nog niet bepaald maar het vloeit sowieso naar een toegankelijkheidsproject.

