UITTIP. Ontdek dit weekend de gloednieuwe Arenbergwandeling

Ichtegem Brasserie Padrone heropent vanaf januari: “We behouden succesfor­mu­le en ook kok blijft aan boord”

Goed nieuws voor wie graag ging tafelen in Padrone in Ichtegem want in januari 2023 gaat de horecazaak langs de Dikksmuidebaan opnieuw open. Het zijn Stefaan Moeyaert (49) en Kimberley Van Laarhoven (31) die de brasserie nieuw leven zullen inblazen. In de keuken doen ze opnieuw een beroep op chef Bert Fichefet, die voor de sluiting in oktober ook achter het fornuis stond en een stevige reputatie opbouwde met De Roste Muis in Bekegem.

21 november