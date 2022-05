UITTIP. Feest op Koekelareberg tussen de wilde orchideeën en koekoeksbloemen

Koekelare “Van hier vertrekken 8 miljoen gebakjes naar grootste, Belgische supermark­ten”: Koekelaars bedrijf investeert in nieuwbouw

Wanneer je een merveilleux of mini-gebakje koopt in een Belgische supermarkt dan is de kans groot dat het in Koekelare is gemaakt. Vanco Vienno produceert jaarlijks 8 miljoen taartjes. Die worden voortaan gemaakt in een gloednieuw bedrijfsgebouw. Er komt geen bandwerk aan te pas. “Onze 18 medewerkers maken ze allemaal met de hand en dat proef je”, weet zaakvoerder Bart Vancompenolle (36).

