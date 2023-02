Twintiger herpakt zich na drugshandel en krijgt mogelijk werkstraf: "Hij is een crème van een cliënt”

Gistel Ga op blind date met een boek

De bibliotheek van Gistel organiseert blind dates met … een boek. In februari staan er mooi ingepakte boeken in de rekken. Wie nieuwe pareltjes wil ontdekken of een ander genre wil leren kennen, kan een boek kiezen op basis van een paar zinnen of enkele sleutelwoorden. Iedereen kan zo nieuwe boeken ontdekken.

3 februari