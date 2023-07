Stralend zonnig weer in Koekelare vandaag

Als politie graf opent, blijken drie urnen verdwenen. Blijft diefstal voor altijd mysterie?

Wie heeft drie urnen gestolen op het kerkhof van Diksmuide en – al zeker één ervan – nadien in het water van de IJzer gedumpt? Het is een mysterie dat de nabestaanden in de ban houdt, maar ook de politie bijt haar tanden erop stuk. “Verschillende mensen zijn ondervraagd, zonder succes.” We beginnen het vreemde verhaal bij een lugubere vondst tussen het slib.