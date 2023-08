Evi (23) krijgt gehaktbal­len met tomaten­saus naar hoofd gegooid: “Saus bleef in mijn haren kleven en droop over mijn gezicht”

Evi Casier zal haar uitstapje met een vriendin in haar thuisbasis niet snel vergeten. Het tweetal was maandagavond van plan om een kijkje te gaan nemen tijdens Gistel Zingt, maar een inzittende uit een voorbijrijdende auto besliste daar anders over. “We kunnen nog steeds niet begrijpen wat die dader(s) bezielde”, zegt ze daags nadien.