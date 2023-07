Biblio­theek Gistel wijzigt zijn openings­uren

Bibliotheek Ter Elst wijzigt vanaf 1 september zijn openingsuren. De bibliotheek zal nog één avond, op dinsdag, open zijn tot 19 uur. Op vrijdag sluiten de openingsuren aan op het einde van de schooluren en is de bib open tot 18 uur in plaats van 19 uur. Op zaterdag wordt er een half uurtje later gestart om 9.30 uur.