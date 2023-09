Lokaal bestuur Ichtegem wil in de toekomst burgerlij­ke huwelijken in openlucht toelaten: “Er is wel één duidelijk verschil met de plechtighe­den binnen”

Als het van de meerderheid afhangt in Ichtegem, dan kunnen bruidspaartjes binnenkort hun ceremonie laten doorgaan in openlucht. De aanpassingen van het reglement op huwelijksplechtigheden ligt donderdagavond voor in de gemeenteraad. “Voor Eernegem, Ichtegem en Bekegem hebben we een prachtige locatie in gedachten”, zegt bevoegd schepen Willy Hosten (W.I.T.).