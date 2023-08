Twee bliksemin­sla­gen tijdens hevig onweer, maar grote schade blijft uit

Tijdens het hevig onweer dat donderdagavond over de Westhoek trok is op twee plaatsen een bliksem ingeslagen. In Lo werd een woning getroffen, terwijl in Esen een elektriciteitspaal werd geraakt. Grote schade was er in beide gevallen niet.