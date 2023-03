Steven opent vrijdag viswinkel P.E.T: “Met passie, eer en trots verkoop ik de mooiste vis”

Steven studeerde lassen-metaal, ging even in de fabriek aan de slag maar vond zijn passie in de viswinkel van zijn ouders in Ichtegem waar hij is opgegroeid. “De tijd was rijp voor een eigen winkel”, vindt Steven. “Drie keer per week ga ik naar de visveiling in Oostende en Zeebrugge op jacht naar de mooiste vis van de mooiste boten. Op de veiling in Nieuwpoort koop ik mijn garnalen. Dagverse producten zijn voor mij heel belangrijk. Ook hygiëne draag ik hoog in het vaandel. Daarnaast verkoop ik traiteurgerechten met vis.” De zaak van Steven is ingericht in een vroegere slagerij. Bij P.E.T. zijn, naast de zaakvoerder, nog drie personeelsleden aan het werk. De winkel is voorlopig elke dag open van 8.30 tot 18 uur. Steven moet nog een sluitingsdag vastleggen.