“Sociaal huis is toegankelijker dan ooit”: Koekelare investeert 200.000 euro in pand

De werken in het sociaal huis in de Ichtegemstraat zijn achter de rug. “Vroeger moest de inwoner eerst aanbellen en kon hij of zij pas na een automatische wachttijd binnen door de statige houten deur”, schetst schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (Vooruit). “Nu kom je binnen in een glazen sas zodat de binnendeur tijdens de openingsuren gewoon open kan blijven. Dat nodigt veel meer uit. Ook de helling voor rolwagens is aangepast zodat die aan de juiste vereisten voldoet. Daarnaast hebben we de garage omgevormd tot een multifunctionele kleine vergaderruimte en een plek voor het Huis van het Kind. Tot slot hebben we achteraan nog een carport geïnstalleerd en de brandmeldcentrale gemoderniseerd.” Alles samen investeerde de gemeente 200.000 euro in het sociaal huis.