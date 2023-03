RONDVRAAG. Koekelare wil zijn aantal laadpalen verdubbelen: “Vlaanderen is aan zet”

De drie publieke palen staan in Koekelare, Bovekerke en De Mokker. De tarieven verschillen en variëren van 0,61 tot 0,73 euro per kilowattuur. Allego is de beheerder. “Aan het warenhuis Lidl in Koekelare kunnen gebruikers één uur gratis laden. Dat is een semi-publieke paal”, reageert bevoegd schepen Jessy Salenbien (Vooruit). “Vlaanderen regisseert de uitrol van laadpalen. Daarom hebben we onze aanvragen voor drie extra publieke laadpalen die richting uitgestuurd. Het gaat om het Fransmansplein, de parking bij het sportcentrum en bij de kinderopvang De Buidel. Als de plaatsing vlot verloopt, sluit ik niet uit dat we dit jaar nog andere locaties doorgeven. We zijn uiteraard wel realistisch. Vlaanderen werkt samen met een commerciële firma (TotalEnergies red) voor de uitrol van de laadpalen. Die zal uiteraard geen palen plaatsen op locaties die weinig zullen opleveren.”