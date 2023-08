NET OPEN. Welkom in ijssalon Madame Jeanne van Melanie (27): “Met de ‘spicy chocolate’ won ik brons op het Belgisch kampioen­schap”

Ichtegem heeft er een nieuw adresje bij voor de lekkerbekken. Melanie Soenen (27) verbouwde een seinwachterswoning uit 1868 tot haar modern ijssalon met terras. Hoe is het allemaal gestart? Wat is haar toverformule voor heerlijk ambachtelijk ijs? Welke smaken bereidt ze? En hoeveel betalen we als we willen proeven in Madame Jeanne? “In tegenstelling tot de klassieke coupes, kan je bij ons je eigen ijsje samenstellen en afwerken naar wens met saus en toppings”, vertelt Melanie.