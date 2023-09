Portret van Richard Depoorter wordt geveild voor het goede doel

De organisatie van de Tramstatiefeesten in Ichtegem zal zaterdagavond een reuzegroot portret van wielerlegende RIchard Depoorter veilen ten voordele van het goede doel. Het is kunstenaar Filip Cardoen die ‘Poorterke’ afbeeldde in zijn groene trui op de koersfiets.