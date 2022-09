Prijzen woningen en appartementen in Koekelare stijgen

Torhout Herfstvac­ci­na­tie­cam­pag­ne tegen coronavi­rus is nu echt van start gegaan: tegen eind november moet iedereen de kans hebben gekregen op een vaccin

In zo'n 80 vaccinatiecentra in Vlaanderen is maandag de herfstcampagne tegen het coronavirus gestart. De 65-plussers zijn eerst aan de beurt, samen met de mensen met een verzwakte immuniteit en zorgverleners. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) ging kijken in Torhout.

12 september