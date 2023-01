‘Oppervint’ Johan Catteeuw gaat solo: “2022 in ’t West-Vlaams op gekende deuntjes”

KoekelareHet eerste muzikale jaaroverzicht van Johan Catteeuw (bijna 60) uit Bovekerke is een feit. Als het aan hem ligt, komt er jaarlijks een vervolg maar optreden ziet hij momenteel niet zitten. “Ik ben de sleur van het ‘tjolen’ een beetje beu.” Johan was de stichter van ’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor dat in 2019 ophield te bestaan.

Beroepshalve is Johan consulent bij de VDAB maar daarnaast leeft hij zich creatief uit. “Dat is voor mij even belangrijk als eten, drinken en slapen. Het hoeft niet meer zo direct zingen op een podium te zien. De kans is groot dat ik zelfs nooit meer op de bühne zal staan maar zeg natuurlijk nooit ‘nooit’. In de afgelopen 20 jaar trad ik zo’n 800 keer met het koor of solo op. Het is vooral ook de stress die met het ouder worden begint te wegen.” Geen tournees meer dus voor de bekende Bovekerkenaar maar zingen en schrijven doet hij nog steeds met veel plezier.

Volledig scherm Johan Catteeuw © Benny Proot

Zijn nieuwste creatie is een usb-stick met zestien grappige liedjes. “Dat is mijn terugblik op 2022”, stelt Johan voor. “Ik bezing ‘the war on drugs in Antwerpen’, breng een eerbetoon aan de overleden Arno en haal de salmonella in de chocolade naar boven. Verder gaat het over influencers, de boeren in de miserie en uiteraard de hype van de West-Vlaamse taal. Zelfs Bouchez die geen Nederlands wil praten heeft me geïnspireerd net zoals kinderen die te lang op de bus moeten zitten tot de Rus die niet naar huis wil. Dat het geen cd is geworden heeft te maken met de digitale evolutie. Hoeveel cd-spelers heb je nog thuis of in de wagen? Een usb-stick kan je overal inpluggen.”

Quote Al mijn hele leven ben ik met taal bezig in de rol van cabaretier, schrijver en entertai­ner. Dat blijft erin zitten Johan Catteeuw

Het is zijn bedoeling om elk jaar een muzikaal jaaroverzicht te maken maar het schrijven gaat ruimer. “Er liggen twee dichtbundels klaar en ik werk aan een reeks kortverhalen. Ook leuk wordt ‘het woordenboek der nieuwnederlandse taal’ met een ferme humoristische knipoog. Tot slot leg ik me toe op volkse toneelstukken. Al mijn hele leven ben ik met taal bezig in de rol van cabaretier, schrijver en entertainer. Dat blijft erin zitten.”

Johan is een man van 1001 stielen. “Je kan me inderdaad niet in één vakje stoppen”, lacht hij. “Ik was opvoeder in een gezinsvervangend tehuis, leerkracht lager onderwijs, medewerker in de spuitafdeling van een pikdorserfabriek, coördinator van een bouwproject voor kansarmen, uitzendconsulent en zelfs dakwerker. Sinds 1993 zoek ik werk voor anderen.”

Het muzikale jaaroverzicht van Johan Catteeuw kost 26 euro en kan je bestellen op www.johancatteeuw.be

